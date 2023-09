Test-Alarm auf Smartphone am bundesweiten Warntag

Test-Alarm auf Smartphone am bundesweiten Warntag Bild © picture-alliance/dpa

Erste Bilanz des bundesweiten Warntags 2023 in Hessen

So lief der Warntag in Hessen

Der bundesweite Warntag an diesem Donnerstag war als Systemtest für die verschiedenen Warnsysteme angekündigt. Bei einigen funktionierte die Warnung übers Handy und über Apps, bei anderen nicht. Sirenen waren wie erwartet nicht überall zu hören. Das Innenministerium zog ein positives Fazit.

Auch Hessen hat sich am dritten bundesweiten Warntag beteiligt. Am Donnerstag gegen 11 Uhr wurde die Bevölkerung unter anderem durch schrillende Handys und Sirenengeheul gewarnt. Der Probealarm erreichte die Bürgerinnen und Bürger über das Cell Broadcast System sowie verschiedene Warn-Apps wie Nina, HessenWARN oder Katwarn. Auch der Hessische Rundfunk verbreitete die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn ausgelöste Warnung, die offiziell um 10.59 Uhr abgesetzt wurde.

Das Warnsystem habe "insgesamt gut und ohne größere Störungen funktioniert", teilte das Innenministerium am Donnerstagnachmittag mit. Alle hessischen Kommunen, die aktuell über Sirenen verfügen, hätten sich erfolgreich am Warntag beteiligt. Bis auf wenige Ausnahmen hätten Rückmeldungen der 21 hessischen Landkreise und 5 kreisfreien Städte ergeben, dass sowohl die Warn-Apps als auch die Sirenen funktioniert hätten. Auch Rundfunk und Fernsehen verbreiteten die Warninformation.

Alle Sirenen sollen bis Ende 2024 auf dem neuesten Stand sein

Ausgelöst wurden die Warn-Apps durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). In Hessen startete die Leitfunkstelle Kassel den Sirenenalarm als zentrale Warnstelle für das gesamte Landesgebiet. Ältere Analogfunk-Sirenen und Digitalfunk-Sirenen, die noch nicht den neuesten Softwarestand hatten, wurden von den Zentralen Leitstellen der Landkreise und den kreisfreien Städte alarmiert. Dadurch sei es teilweise zu Verzögerungen gekommen. Bis Ende 2024 sollen alle Sirenen in Hessen umgerüstet und aktualisiert sein.

Fragen & Antworten Alles Wissenswerte zum Warntag 2023 in Hessen Handys brummten, Schriftzüge leuchteten, Sirenen heulten: Erneut wurde durchgespielt, wie im Fall von Katastrophen oder Kriegsfolgen gewarnt wird. Wir haben hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum bundesweiten Warntag 2023 zusammengestellt. Zum Artikel

Durch die Digitalfunktechnik für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist es nach Angaben des Innenministeriums möglich, in Hessen alle Sirenen innerhalb von ein bis zwei Sekunden auszulösen. Der gleiche Alarm könne nach einem Software-Update auch von den 65.000 Pagern der Helfer des Brand- und Katastrophenschutzes empfangen werden. Das sei im ganzen Bundesgebiet einzigartig.

Bei einigen Hessen blieb es still

Viele hessenschau.de-Nutzer berichteten in unserer Kommentarfunktion darüber, ob und wie sie gewarnt wurden – oder eben nicht.

"Über SMS, Warn-App und Sirenen: die komplette Warnkette hat bei mir funktioniert", berichtete hessenschau.de-Nutzer Thomas aus Langen. Nutzerin Katharina berichtete: "Um 10.59 ging die Sirene in Darmstadt los. Dann noch eine um 11.05 und dann noch einmal gegen 11.40. Über das Smartphone wurde ich um 11 Uhr über den Warntag informiert."

Nutzerin Monika schrieb dagegen: "Keine Warnung gekommen. App. SMS. Sirene. Nichts dergleichen." Nutzer Herbert aus Grünberg (Gießen) sagte: "Leider mal wieder keine Sirene aktiv zu hören. Bei altem Handy ging nur Hessen-Warn." In unseren Fragen und Antworten zum Warntag finden Sie Hinweise, was Sie tun können, sollte zum Beispiel Ihr Handy stummgeblieben sein.

Voting Haben Sie auf Ihr Smartphone eine Warnung bekommen? Antwort Ergebnis (%) Ja, über eine Warn-App. 44,6 Ja, mit Cell Broadcast eine SMS. 41,2 Nein. 14,2

Mobilfunkbetreiber Vodafone zog nach dem Probealarm, der gegen 11.45 Uhr aufgehoben wurde, ein erstes positives Fazit. Vodafone sendete die Warnung bundesweit über das System Cell Broadcast.

In Hessen wurde die Testwarnung laut Vodafone an mehr als 2.200 Mobilfunkstationen ausgeliefert. Erstmals getestet wurde auch der Warnkanal "919". Dadurch sollten nach Angaben des Mobilfunkbetreibers erstmals auch ältere Handy-Modelle erreicht werden. Diese erhielten über das Vodafone-Netz eine einfache Textnachricht auf dem Display - ohne Ton.

Die Deutsche Telekom sprach auf hr-Anfrage von einem "vollen Erfolg". Es würden keine Fehlermeldungen von den Mobilfunkstationen vorliegen, so ein Sprecher. Der Anbieter Telefonica vermeldete auf Anfrage ebenso: Alles sei "reibungslos" verlaufen.

Weitere Informationen Auch das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wünscht sich Feedback – wenn Sie also eine Rückmeldung an offizieller Stelle abgeben möchten, können Sie das hier tun: umfrage-warntag.de Ende der weiteren Informationen