Wiesbadener Hobbywerkstatt brennt

In einer Hobby-Werkstatt in Wiesbaden mit mehreren gelagerten Gasflaschen ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

Veröffentlicht am 06.11.24 um 16:54 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Ein Mensch habe sich durch den Rauch leichte Verletzungen zugezogen, sagte ein Feuerwehrwehrsprecher. Die Einsatzkräfte waren mit zwei Wasserwerfern vor Ort. In der Nähe stehen Gartenhütten.