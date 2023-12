Hochwasser am Rhein geht zurück

Die Wasserstände des Rheins fallen nach dem durch Regen und Tauwetter entstandenen Hochwasser wieder.

Die Pegelstände in Mannheim und Mainz fallen am Montag unter die Meldehöhe, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz am Sonntag berichtete.

Weiterhin kommt es auf dem Rhein zu Einschränkungen im Schiffsverkehr. So dürfen Schiffe etwa auf dem Mittelrhein nur mit gedrosselter Geschwindigkeit unterwegs sein.