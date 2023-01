Der anhaltende Regen hat mehrere Bäche und Flüsse über die Ufer treten lassen.

Am stärksten war das Hochwasser am Freitagvormittag laut Hessischem Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) an Lahn und Eder. Dort wurde an den Messstationen in Gießen, Leun (Lahn-Dill) und Vöhl-Schmittlotheim (Waldeck-Frankenberg) die Meldestufe 2 überschritten. An 23 Stationen stiegen die Pegelstände über die Meldestufe 1. Stufe 1 ist erreicht, sobald ein Gewässer randvoll ist. Bei Stufe 2 werden ufernahe Grundstücke überflutet.