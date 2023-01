Ergiebiger Regen hat in Hessen Flüsse und Bäche über die Ufer treten lassen. An mehr als 30 Pegeln sind Meldestufen überschritten, davon mehrmals die Meldestufe 2. Betroffen sind vor allem Lahn, Fulda und Eder.

Durch Dauerregen sind die Wasserstände in den meisten Gewässern wieder angestiegen. Die Niederschlagsmengen in den vergangenen 24 Stunden betrugen in weiten Teilen Hessens bis 25 Liter pro Quadratmeter, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Sonntag mitteilte.

Höchste Regenmenge in Driedorf

In den Staulagen vom Vogelsberg waren es bis 30 Liter pro Quadratmeter und im Westerwald und Rothaargebirge bis 40 Liter pro Quadratmeter. Die höchste Niederschlagssumme mit 42 Liter pro Quadratmeter wurde in Driedorf-Mademühlen (Lahn-Dill) registriert.

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr waren nach Angaben des HLNUG an 32 Pegeln Meldestufen überschritten , davon viermal die Meldestufe 2. Betroffen sind vor allem das Lahngebiet, die Fulda und die Eder sowie vereinzelt die aus dem Vogelsberg kommenden Gewässer im Kinziggebiet und dem Taunusgebiet.

Weitere Informationen Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, sobald ein Gewässer randvoll ist und an einigen Stellen das Wasser bereits über das Ufer tritt. Meldestufe 2 entspricht laut HLNUG einem "größeren Hochwasser", das ufernahe Grundstücke überflutet und vereinzelt Keller überlaufen lässt. Ab Meldestufe 3 werden Ortschaften vom Hochwasser eingeschlossen, Straßen sind unpassierbar. Ende der weiteren Informationen

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Vormittag noch für einige Kreise vor Dauerregen. Das Landesamt geht davon aus, dass im Laufe des Sonntags die Wasserstände weiter ansteigen. An der Lahn könnten auch Wasserstandswerte der Meldestufe 3 erreicht werden, hieß es. Auch an Rhein, Main und Neckar steigen die Wasserstände an, Hochwassergefahr bestehe hier aber nicht. Das HLNUG informiert hier über die einzelnen Pegelstände .

Pegel von Nebenflüssen und Bächen steigen schnell

"Große Flüsse reagieren träger auf den Niederschlag", erklärte hr-Meteorologe Tim Staeger dazu. Die Pegel von Nebenflüssen und Bächen aber stiegen schnell.

"Am Ende des Wochenendes werden wir den üblichen Monatsniederschlag schon zur Mitte des Januars erreicht haben", prognostizierte der hr-Meteorologe. Das Problem dabei: "Die oberen Bodenschichten sind gut mit Feuchtigkeit gesättigt", sagte Staeger, "sie können kein Wasser mehr aufnehmen. Die Niederschläge fließen daher oberflächlich ab und sorgen für Hochwasser."

Die Hochwassergefahr dürfte nach dem Wochenende vorüber sein, sagte Staeger. "Zum Wochenstart wird es dann kühler. Das Wetter bleibt zwar wechselhaft, doch die Niederschläge fallen nicht mehr so intensiv." Und: Sie fallen in anderer Form. "In Höhen oberhalb von 500 Metern wird es winterlich, da bekommen wir Schnee."

Autos von überfluteter Landstraße geborgen

In Heuchelheim blieben Autos auf einer überfluteten Landstraße liegen. Bild © picture-alliance/dpa

In Heuchelheim (Gießen) musste die Feuerwehr am Samstagmorgen drei Autos bergen, die auf einer überfluteten Landstraße stecken geblieben waren. Der Abschnitt sei eindeutig gesperrt gewesen, sagte ein Sprecher. Trotzdem hätten die Fahrer ihre Wagen dorthin gesteuert und seien dann liegen geblieben. Die Retter zogen sie mit einem Unimog aus dem Wasser. Verletzt wurde dabei niemand.

