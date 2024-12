Hoher Schaden bei Scheunenbrand in Hünfeld

Eine Scheune in Hünfeld (Fulda) ist am Samstagabend in Flammen aufgegangen.

Nach Polizeiangaben vom Montag wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Weshalb das Feuer ausbrach, sei noch unklar. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Schaden von 80.000 Euro.