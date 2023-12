Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Gießen

In Gießen is im Stadtteil Wieseck am Mittwoch bei einem Brand Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnten die Bewohner der Doppelhaushälfte sich unverletzt retten. Das Haus ist unbewohnbar. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.