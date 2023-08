Die türkische İŞ Holding übernimmt die Glatfelter Fabrik in Nidda (Wetterau) für Spezialpapiere.

Das Unternehmen will ein tragfähiges Konzept für die Zukunft umsetzen. Zuvor stand eine Schließung des Standorts Ober-Schmitten im Raum. Man werde in Papierproduktion für die Glas- und Elektroindustrie investieren, teilte der Vorsitzende der İŞ Holding am Dienstag mit.