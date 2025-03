Imker in Hessen verlieren viele Bienenvölker

Wie sind Hessens Bienen durch den Winter gekommen? Eher nicht so gut.

"Ungefähr jedes vierte Bienenvolk wird den Winter nicht überlebt haben", sagt Wöhl, stellvertretende Leiterin des Fachzentrums für Bienen und Imkerei. Im Winter 2023/2024 seien die Verluste in Hessen mit rund 15 Prozent der Völker geringer gewesen. Viele Bienenvölker seien in schlechtem Zustand in den Winter gegangen, geschwächt von der Varroamilbe (Varroa destructor), die als Parasit in Bienenstöcken an den Honigbienen lebt.