Jäger erlegen mehr Wildschweine in Hessen

Über 61.000 Wildschweine haben Jäger von April 2023 bis März 2024 erlegt und als Wildfleisch auf den Markt gebracht.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 10:41 Uhr

Das sind fast 9.700 Tiere mehr als in den zwölf Monaten zuvor, wie der Jagdverband mitteilte. Über elf Prozent der in Deutschland verarbeiteten Wildschweine kamen damit im vergangenen Jagdjahr aus Hessen, das zu den waldreichsten Bundesländern zählt. Auch etwas mehr Rehwild wurde verarbeitet: Mit rund 95.200 Tieren waren es über 2.800 Rehe mehr als in der Saison zuvor. Hinzu kamen rund 8.000 Rothirsche und fast 2.000 Damhirsche.