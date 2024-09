Jugendliche verwüsten Schulräume in Viernheim

In einer Schule in Viernheim (Bergstraße) haben mehrere Jugendliche am Freitagabend randaliert und die Wände und Fußböden mit roter Farbe besprüht.

Zudem zündeten sie Böller. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Zeuge sah sie daraufhin wegrennen. Die Schadenshöhe ist unklar, ebenso wie die Täter in das Gebäude gelangten.