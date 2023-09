Junge in Künzell durch Auto schwer verletzt

Ein Neunjähriger auf einem Fahrrad ist von einem Auto in Künzell (Fulda) angefahren und schwer verletzt worden.

Der Junge habe am Dienstagmorgen "plötzlich" eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er stürzte und kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 29 Jahre alte Autofahrer soll sofort gebremst, das Kind aber dennoch getroffen haben.