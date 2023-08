Kassel: Reizgas in Tram versprüht

Kurzmeldung Kassel: Reizgas in Tram versprüht

In einer Straßenbahn in Kassel hat am Montag ein Mann Pfefferspray versprüht und drei Fahrgäste verletzt.

Sie erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber identifiziert werden. Der 17-Jährige soll das Spray im Streit mit einem 15-Jährigen benutzt haben. Gegen ihn wird ermittelt.