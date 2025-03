Eine mutmaßliche Katzenentführung hat in Rodgau ein gutes Ende genommen. Das Tier war am Wochenende auf einem Supermarktparkplatz herumgestreunt, aber nicht nach Hause gekommen. Ein Facebook-Aufruf brachte Klärung.

Das Polizeipräsidium in Offenbach berichtet am Mittwoch über ein Happy End im Zusammenhang mit einer verschwundenen Katze. Das Tier war am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarkts herumgestreunt, aber nicht wieder nach Hause gekommen.

Die Familie war untröstlich - der Vater hatte das Tier als Geburtstagsgeschenk für seine Tochter extra aus dem Ausland einfliegen lassen. Er startete einen Suchaufruf auf Facebook - ein Zeuge meldete sich. Er habe gesehen, wie zwei Frauen den Vierbeiner in ihr Auto hoben. Der Vater der Familie erstattete Anzeige bei der Polizei, wie diese am Mittwoch meldete. Die Beamten ermittelten den Halter des Fahrzeugs anhand der Zeugenaussage. Es war der entscheidende Hinweis.

Polizisten wurden schließlich in der Wohnung einer 45 Jahre alten Frau in Rodgau-Weiskirchen fündig: Sie und ihre Tochter sollen ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigt haben, die Katze der Rasse Türkisch Angora selbst als Haustier zu halten. "Das sichtlich gestresste Tier wurde dort sichergestellt und direkt an die überglücklichen Besitzer übergeben", so die Polizei. Gegen die mutmaßlichen Diebinnen wird jetzt ermittelt.