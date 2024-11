Kinder bei Brand in Schwalmstadt verletzt

Im Dorfgemeinschaftshaus in Schwalmstadt-Niedergrenzebach (Schwalm-Eder) ist am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Veröffentlicht am 19.11.24 um 16:12 Uhr

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Feuer in der Küche bereits erstickt, als die Feuerwehr eintraf. Rauch zog in eine Wohnung darüber, wo zwei Kinder eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.