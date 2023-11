Urteil im Berufungsprozess Kinder in Dorfteich ertrunken - höhere Geldstrafe für Ex-Bürgermeister

Im Jahre 2016 ertranken in einem Teich in Neukirchen drei Kinder. Nun hat das Marburger Landgericht den damaligen Bürgermeister in zweiter Instanz schuldig gesprochen. Es verurteilte ihn wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe.