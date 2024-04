In einer Kläranlage in Wetzlar-Steindorf (Lahn-Dill) ist eine unbekannte toxische Substanz festgestellt worden.

Möglich sei, dass sie von einem an die Kanalisation angeschlossen Betrieb komme oder von einem Lkw in einen Schacht abgelassen wurde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Man ermittele unter anderem wegen Gewässerverunreinigung und suche Zeugen. Die Substanz war bereits am 11. April festgestellt worden. Das Überwachungssystem der Kläranlage hatte Alarm ausgelöst, der Klärvorgang wurde ausgesetzt.