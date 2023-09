An einem Bahnhof in Südhessen hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein junger Mann ist in den frühen Morgenstunden in Büttelborn von einem Güterzug verletzt worden.

Ein Mann ist in der Nacht zum Samstag am Bahnhof in Klein-Gerau, einem Ortsteil der Gemeinde Büttelborn (Groß-Gerau), von einem durchfahrenden Güterzug erfasst worden.

Der 22-Jährige sei mit schwersten Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Er habe ein Teil des Beines verloren. Ob seine Verletzungen lebensgefährlich sind, sei noch unklar.

Warnpfiff alarmierte Zeugen

Zeugen hätten um 3.09 Uhr den Warnpfiff eines Güterzugs gehört, der durch die Station durchgefahren war, wie eine Sprecherin auf hr-Nachfrage erläuterte. Sie hätten an den Gleisen geschaut und den verletzten Mann gefunden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt. Der 22-Jährige soll zuvor auf einer Kerb in Klein-Gerau gewesen sein.

Zeugen und auch Einsatzkräfte wurden durch ein Kriseninterventionsteam und die Seelsorge betreut. Die Bahnstrecke zwischen Mainz und Darmstadt war zwischen 3.24 Uhr und 5.59 Uhr gesperrt.