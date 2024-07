So sah Linnea ist die neueste Bewohnerin im Wildpark Knüll in Homberg (Efze). Sie wurde erst einige Tage nach ihrer Geburt von einer Pflegerin entdeckt: Ihre Mutter Onni hatte sie in ihrer Winterruhe zur Welt gebracht. Das ist laut Wildpark typisch für Braunbären. Bisher kümmere sich Onni gut um ihre Tochter. Besucherinnen und Besucher des Wildparks müssen aber noch etwas warten, bis sie Linnea beobachten könnten: Ins Freie wird sie ihre Mutter wohl erst nach ihrem dritten Lebensmonat begleiten. So lange bleiben junge Bären in der Regel in ihrer Höhle. Bild © Wildpark Knüll