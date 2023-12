Ein Aktivist hat am Mittwochabend ein Banner in 40 Metern Höhe über dem Kasseler Weihnachtsmarkt ausgerollt.

Aktivist kapert Weihnachtsmarkt in Kassel

Ein Klima-Aktivist hat am Donnerstagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Kassel in 40 Metern Höhe ein Protestbanner entrollt.

Der Mann hatte für die Aktion das Drahtseil gekapert, an dem sonst ein Hochseilartist mit einem Rentierschlitten durch die Luft fliegt. Die Vorstellung musste deshalb ausfallen. Die Polizei nahm den Aktivisten fest.