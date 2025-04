Auf Traumwetter am Maifeiertag folgt ein Temperatursturz

Wetterwechsel am langen Wochenende

Sommerfeeling am 1. Mai: Das Wetter verspricht sonnig und warm wie noch nie in diesem Jahr zu werden. Spätestens der Samstag bringt dann aber wechselhaftes Wetter und kühlere Temperaturen. Das wiederum ist angesichts der langen Trockenphase gut für die Natur.

Veröffentlicht am 30.04.25 um 12:00 Uhr

Besser könnte das Feiertagswetter wohl nicht sein: Das bei vielen anstehende lange Wochenende startet mit einem makellosen Sonnentag. Schon der Mittwoch dürfte für Hessen mit bis zu 27 Grad der bisher wärmste Tag des Jahres werden.

Der 1. Mai setzt aber noch einen drauf, wie hr-Meteorologe Ingo Bertram vorhersagt: "Das wird der bislang schönste Tag mit viel Sonnenschein und 24 bis 29 Grad." In ganz Hessen bleibt es trocken und am blauen Himmel dürften höchstens ein paar dünne Schleierwölkchen zu sehen sein.

Am Freitag beginnt der Wetterwechsel

Was die Temperaturen angeht, kommt der Freitag, den viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Brückentag nutzen, ebenfalls sommerlich daher: Erwartet werden 23 bis 29 Grad. "Das klingt ähnlich gut wie der Donnerstag, aber man muss da genauer hinschauen", schränkt der hr-Wetterexperte ein. Während es im Süden möglicherweise sogar noch ein bisschen wärmer als am Vortag werden könnte, zieht von Norden her kühlere Luft nach Hessen - und damit beginnt der Wetterwechsel.

In Nordhessen wird das ab dem frühen Freitagnachmittag zu spüren sein: Die Temperaturen sinken um ein paar Grad und der Wind frischt auf. Außerdem sind Schauer oder Gewitter möglich, die lokal auch kräftig ausfallen können, wie Bertram sagt.

Sonntag wird's deutlich kühler

Mit dem makellosen Sonnenwetter ist es am Samstag dann hessenweit vorbei. "Es gibt mehr Wolken als Sonne", bringt es der hr-Wetterexperte auf den Punkt. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 25 Grad. In ganz Hessen gebe es ein Potential für Schauer und Gewitter, sagt Bertram und fügt hinzu: "Es wird aber nicht jeden treffen."

Richtig kühl wird es am Sonntag, der seinem Namen keine Ehre macht: Die Meteorologen erwarten nur noch 14 bis 19 Grad, dazu sind im Süden Hessens auch noch Schauer drin - Gewitter aber nicht mehr. "Insgesamt wird es viele Wolken und wenig Sonne geben", sagt Bertram.

Nötiger Niederschlag

Auch die neue Woche dürfte von wechselhaftem Wetter und für den Mai eher unterdurchschnittlichen Temperaturen geprägt sein. Für die Natur ist das eine durchaus gute Nachricht: Der Niederschlag ist nach den langen Trockenphasen der vergangenen Wochen mehr als nötig.

Der April habe nur 68 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags gebracht, sagt Bertram. "Und der Februar und der März waren auch schon viel zu trocken." Der anstehende Regen ist auch angesichts der momentan mittleren bis hohen Waldbrandgefahr in Hessen zu begrüßen.