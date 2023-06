Klima-Aktivisten klettern auf Vorbau der Deutschen Bank in Frankfurt

Kurzmeldung Klima-Aktivisten klettern auf Vorbau der Deutschen Bank in Frankfurt

In Frankfurt sind am Mittwochmorgen Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace auf ein Dach am Eingang der Deutschen Bank geklettert.

Dort brachten sie ein rund 100 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift "DWS verpflichten, Klima schützen!" an. Greenpeace demonstriert damit für eine klimaverträgliche Ausrichtung von Deutschlands größter Fondsgesellschaft. Anlass sei die DWS-Hauptversammlung am Donnerstag. Insgesamt waren laut Greenpeace 26 Menschen an der Aktion gegen die Deutsche-Bank-Tochter beteiligt.