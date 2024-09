Klima-Protest am Flughafen Kassel-Calden

Unterstützer der "Letzten Generation" haben am Samstagmittag die Worte "How dare you?" als Zeichen ihres Protests an die Fassade des Terminals am Flughafen Kassel-Calden geschrieben.

Bild © Letzte Generation

Die Gruppe fordert laut Mitteilung einen Stopp der Subventionen für den Regionalflughafen. Der defizitäre Flughafen Kassel-Calden werde jährlich mit Millionen an Steuergeldern finanziert. Statt ihn herunterzufahren, werde er mit Steuergeldern künstlich gefördert. Nach Angaben der Polizei nahmen insgesamt sieben Demonstranten an der Aktion teil. Seit seiner Eröffnung vor einem guten Jahrzehnt schreibt der Kasseler Airport rote Zahlen. Im Jahr 2023 betrug das Defizit nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums 4,98 Millionen Euro. Größter Anteilseigner des Flughafens ist mit 68 Prozent das Land Hessen.