Eine Königsnatter ist unter einem Rasenmäher in Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) gefunden worden.

Ein Experte fing das etwa 80 Zentimeter lange Reptil sicher ein, teilte der Kreis Gießen am Freitag mit. Die Schlange kam am Dienstagabend in ein Tierheim in Gießen. Woher sie kam, ist unklar. Wer ein Reptil finde, solle die Feuerwehr unter 112 rufen.