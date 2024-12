Kritik von Veterinäramt zu Tauben-Plan in Limburg

Die Pläne zum Einfangen und zur Umsiedlung von 200 in Limburg lebenden Tauben werden beim Veterinäramt des Landkreises Limburg-Weilburg kritisch gesehen.

Veröffentlicht am 23.12.24 um 10:49 Uhr

Ohne genügend begleitende Maßnahmen werde es "immer zu erheblichen Verlusten von Jungtieren und Nestlingen kommen", erklärte ein Sprecher des Landkreises auf Anfrage. Der Limburger Magistrat hatte die Verwaltung beauftragt, eine Ausschreibung zum Einfangen der Tauben zu starten. Sie sollen an die Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl übergeben werden, die die Tauben in Bayern unterbringen will.