Nach mehrmonatigen Ermittlungen ist Fahndern ein Schlag gegen mutmaßliche Drogendealer aus Südhessen gelungen. Sie stoppten eine Kurier-Kolonne und stellten kofferweise Marihuana sicher. Insgesamt soll die Bande Drogen für mehr als 1,5 Millionen Euro in Chats angeboten haben.

Veröffentlicht am 04.04.25 um 15:17 Uhr

In Mietwagen sollen die Drogenhändler kofferweise Marihuana eingeführt haben. Bild © 5vision.news

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Rauschgiftkommissariat der Darmstädter Kriminalpolizei (Kripo) haben am Freitag über einen Ermittlungserfolg im Fall einer mutmaßlichen, mehrköpfigen Drogenbande aus dem südhessischen Raum informiert. Mehrere Männer im Alter zwischen 19 und 59 Jahren seien am Mittwoch festgenommen worden, teilten die Behörden mit.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, über einen Messengerdienst Cannabis im Wert von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro zum Kauf angeboten zu haben. Die Ermittlungen gegen die Bande starteten demnach 2024 und offenbarten, dass die Männer die Einfuhr der Drogen über Spanien, die Niederlande und die USA organisiert haben sollen.

65 Kilo Marihuana im Kofferraum

Nachdemsich Informationen über eine geplante Kurierfahrt erhärtet hatten, stoppten sie am Mittwoch zwei gemietete Fahrzeuge in Darmstadt im Bereich der Rheinstraße / Otto-Hesse-Straße.

In einem der Autos hätten sich mehrere Koffer gefüllt mit Marihuana befunden: insgesamt 65 Kilo.

Zur Orientierung: Hier sehen Sie 60 Kilo Marihuana Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Sieben Wohnungen durchsucht

Im Laufe des Mittwochs fanden laut Mitteilung Durchsuchungen von sieben Wohnungen in Darmstadt, Griesheim und dem baden-württembergischen Bruchsal statt. Dabei seien noch einmal 37 Kilo Marihuana und Haschisch, mehrere Handys und etwa 30.000 Euro Bargeld gefunden worden. Der Straßenverkaufswert der mehr als 100 Kilo Marihuana dürfte bei deutlich mehr als einer Million Euro liegen.

Drei Tatverdächtige wurden am Donnerstag dem Haftrichter am Darmstädter Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.