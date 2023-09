Im Lahn-Dill-Kreis ist erstmals die Asiatische Hornisse nachgewiesen worden.

Es handele sich dabei um eine invasive, also nicht heimische Tierart, die sich seit 2004 in Europa ausbreite, teilte das Regierungspräsidium Gießen am Freitag mit. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie habe den Fund aus Waldgirmes bei Wetzlar gemeldet. Für Menschen sei die Hornisse zwar ungefährlich, doch ernähre sie sich vor allem von den heimischen Wild- und Honigbienen und gefährde diese.