Rund 65.000 Tonnen Salz haben Hessens Streufahrzeuge seit Oktober 2023 auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen verteilt.

Damit wurde weniger gestreut als im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre, der bei etwa 81.000 Tonnen liegt, wie der Landesbetrieb Hessen Mobil am Donnerstag mitteilte. Das übrige Salz komme im nächsten Winter zum Einsatz. Der Winter habe außerdem viele Schlaglöcher und Risse hinterlassen, jedoch ungefähr so viele wie in durchschnittlichen Jahren. Allein auf den Landesstraßen entstanden etwa 46.000 Schäden.