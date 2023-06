Wegen eines tödlichen Streits in einer Wohngemeinschaft steht ein 41-Jähriger vor dem Darmstädter Landgericht.

Er gestand in dem am Dienstag eröffneten Prozess, zugestochen zu haben. Der 46-Jährige habe ihn geschubst. Im anschließenden Gerangel habe er dem Gegner in den Arm stechen wollen, aber das Herz getroffen.