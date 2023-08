Nach zwei kurz aufeinanderfolgenden Messerattacken vor der Uniklinik Frankfurt muss ein 33-Jähriger dauerhaft in eine Psychiatrie.

Das Landgericht ging am Donnerstag von einer anhaltenden Gefährdung der Allgemeinheit durch den psychisch auffälligen Mann aus. Er hatte im Oktober 2022 einem Patienten in den Hals gestochen. Minuten später griff er eine Medizinstudentin an.