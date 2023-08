Ein Drogenkurier ist am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.

Der 47-Jährige wollte drei Kilogramm Heroin, das in einer Gewürzmischung versteckt war, von Katar nach Spanien schmuggeln. Ein Drogenspürhund am Flughafen erschnüffelte aber das Rauschgift. Der Angeklagte hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gab an, die versprochenen 10.000 Euro Kurierlohn für die Behandlung seiner kranken Mutter benötigt zu haben.