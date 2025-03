Auf der A3 bei Wiesbaden ist es am Mittwoch nach einem Unfall zu einem langen Stau gekommen.

Nach Polizeiangaben war ein 19 Jahre alter Autofahrer beim Spurwechsel mit dem Wagen eines 70-Jährigen kollidiert. Beide Autos kamen ins Schleudern und prallten in die Leitplanken. Sie wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Wegen der Trümmerteile war die Autobahn in Richtung Norden eine Stunde gesperrt. Es kam zu einem Stau von bis zu 20 Kilometern.