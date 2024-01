Feuer auf Firmengelände in Homberg (Efze): Mehrere Laster brannten aus

Feuer auf Firmengelände in Homberg (Efze): Mehrere Laster brannten aus Bild © Hessennews TV

Lastwagen brennen vor Lager in Homberg (Efze)

Auf dem Gelände eines Warenlagers im nordhessischen Homberg (Efze) hat ein Lkw mit Auflieger gebrannt. Die Flammen griffen auf drei weitere Laster über.

Der Lkw, sein Auflieger und drei weitere Sattelauflieger sind am Abend auf dem Gelände eines Homberger Warenlagers in Brand geraten, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der Schaden liege ersten Schätzungen zufolge bei 350.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Reifen explodieren – Glatteis bei Löscharbeiten

Die Reifen explodierten mit einem laufen Knall. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass es auch in dem Lager brannte. Die Lkw-Auflieger seien teilweise noch mit Möbeln beladen gewesen, was das Löschen erschwert habe, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Damit die Feuerwehrleute auf dem Glatteis nicht ausrutschten, musste außerdem erst einmal gestreut werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.