Lkw in Vollbrand - A7 bei Bad Hersfeld gesperrt

Auf der A7 bei Bad Hersfeld ist am Donnerstagabend ein Lkw in Flammen aufgegangen. Die Autobahn musste Richtung Süden für die Lösch- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

Veröffentlicht am 05.09.24 um 21:34 Uhr

Der Lkw stehe in Vollbrand, teilte die Polizei am Abend mit. Verletzte gebe es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Brandursache und Schadenshöhe waren noch unklar. Die A7 Richtung Süden zwischen Bad Hersfeld und Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) war am Abend noch gesperrt.