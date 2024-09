Lkw in Vollbrand - A7 bei Bad Hersfeld gesperrt

Auf der A7 bei Bad Hersfeld ist am Donnerstagabend ein Lkw in Flammen aufgegangen. Die Autobahn musste Richtung Süden für die Lösch- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

Videobeitrag Lkw-Brand sorgt für Sperrung der A7 Video Lkw-Brand auf der A7 Bild © osthessen-news.de Ende des Videobeitrags

Der Lkw stehe in Vollbrand, teilte die Polizei am Abend mit. Laut Feuerwehr hatte der Laster Holzmöbel geladen. Verletzt wurde niemand, der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Schadenshöhe liegt bei eta 120.000 Euro.

Die A7 Richtung Süden zwischen Bad Hersfeld und Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) war stundenlang gesperrt. Die Fahrbahn wurde erst am Freitagmorgen komplett freigegeben.