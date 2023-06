Mann an Weinstand mit Messer verletzt

Mann an Weinstand mit Messer attackiert und schwer verletzt

Streit in Wiesbaden eskaliert

Ein Mann ist in Wiesbaden an einem Weinstand mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 39-Jährige war seinem Nachbarn zu Hilfe geeilt, der mit einer Gruppe Jugendlicher in einen handfesten Streit geraten war.

Etwa zehn junge Leute hatten nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag an einem Weinprobierstand im Wiesbadener Stadtteil Kostheim lautstark gefeiert. Kurz vor 3 Uhr habe ein 59 Jahre alter Anwohner, der vorbei lief, die jungen Leute angesprochen und sie gebeten, leiser zu sein.

Nach einem kurzen Wortwechsel soll mindestens einer der jungen Männer auf den 59-Jährigen eingeschlagen haben, der laut Polizei daraufhin zu Boden ging.

Nachbar mit Messer attackiert

Ein 39 Jahre alter Nachbar des Mannes habe den Vorfall zufällig beobachtet und sei ihm zu Hilfe geeilt. Es soll dann zur Schlägerei zwischen dem 39-Jährigen und der Gruppe gekommen sein. Als Zeugen die Polizei riefen, flohen die Angreifer.

Rettungskräfte stellten bei dem 39-Jährigen am Oberkörper mehrere teils größere Schnitt- und Stichverletzungen fest und brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein 59-jähriger Nachbar wurde leicht verletzt. Einer der Angreifer, ein 19 Jahre alter Mann, konnte festgenommen werden. Nach den anderen Angreifern wird weiter gefahndet.