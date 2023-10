Ein 46-Jähriger ist am Freitagmorgen am Hauptbahnhof in Darmstadt beim Einsteigen in einen Zug zwischen Zug und Bahnsteig geraten.

Der Zug fuhr daraufhin los und schleifte den Mann mit, er wurde schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Lokführer den Vorfall nicht bemerkt. Die Hintergründe des Vorfalls waren am Nachmittag noch unklar, die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.