In Walldorf-Mörfelden versucht ein Mann, eine Gaststätte mit Spielzeugpistole zu überfallen. Unser Kolumnist steigt aufs Bobby Car und nimmt die Verfolgung auf.

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Erst seit ich diese Glosse schreibe, ist mir bewusst geworden, wie dämlich viele Kriminelle und wie skurril viele Verbrechen eigentlich sind. Die bestohlene Diebin aus Kassel, die 60-Kilo-Gurken-Gangster aus Dilshofen, der Mann, der im Supermarkt 14 Dosen Energydrink trank – wahrscheinlich liegt es in der Natur der Sache.

Krimineller ist ja kein Ausbildungsberuf, niemand geht auf die Berufsschule und schafft sich das Fachwissen in Leistungskursen drauf oder sammelt im Ausbildungsbetrieb wertvolle praktische Erfahrung, die er dann in einer staatlichen Abschlussprüfung unter Beweis stellen muss. Um anschließend mit anderen Kriminellen selig im Kreis zu stehen und eine Flasche Sekt zu köpfen, wahrscheinlich eine geklaute.

Nein, kriminell sein muss man sich selbst beibringen, und irgendwie ist dann ja klar, dass das nicht bei jedem klappt. Was in dieser Woche jener Mann in Mörfelden-Walldorf unter Beweis stellte, dessen absolutes Nicht-Talent zum Kriminellen mich zum Schmunzeln brachte. Der Unbekannte versuchte nämlich am Sonntag, eine Gaststätte zu überfallen, er drang in die Räumlichkeiten ein und forderte die Tageseinnahmen – indem er den Angestellten eine Spielzeugpistole unter die Nase hielt. Dumm nur, dass die Spielzeugpistole gut als solche zu erkennen war. Und sich die Angestellten schlicht weigerten, dem Mann das Geld auszuhändigen. Woraufhin dieser wieder ging.

Unfähige Kriminelle, man muss sie einfach lieben

Unfähige Kriminelle, man muss sie einfach lieben. Und ich frage mich, welche Art von Spielzeugpistole der Mann in der Hand hatte. Einen dieser Wild-West-Colts mit Zündplättchen drin? Einen neongelben Supersoaker? Eine dieser Plastikpistolen, die kleine Pfeile mit Saugnapf verschießen? Ich würde auch so gern wissen, wie das Gespräch ablief. "Hände hoch, Geld her!" – "Ist das eine Spielzeugpistole?" – "Äh, nein" *Hält die Pistole zur Decke und sagt Peng-Peng*.

Die ganze Chose dürfte die Angestellten wahrscheinlich trotzdem erschreckt haben, aber hoffentlich nur kurz. Dann haben sie sich hoffentlich schlappgelacht und vielleicht einen Saugnapf-Pfeil von der Decke entfernt.

Flucht per Bobby Car oder Hüpfball

Aktuell läuft die Fahndung nach dem Mann und ich hoffe sehr, dass die diensthabenden Beamten gemeinsam über einem dieser Spielteppiche mit Straßenverkehrsoptik brüten, um die mögliche Fluchtroute zu eruieren. Laut Polizei war der Mann übrigens auffällig groß und mit einer Jeans und roter Jacke bekleidet.

Laut meiner Fantasie hat er darüber hinaus ein auf einem Kindergeburtstag geschminktes Spider-Man-Gesicht, trägt ein Donald-Duck-T-Shirt und Scout-Schulranzen, hat einen Faschings-Cowboyhut auf dem Kopf und ist entweder per Bobby Car oder auf einem Hüpfball auf der Flucht, möglicherweise auch auf einem Pogo-Stick. Die Polizei und mein Zwerchfell bitten Sie um Ihre Mithilfe.