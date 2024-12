Mann soll Brand in Eschwege gelegt haben

Ein 24-Jähriger wird verdächtigt, am Samstag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege gelegt zu haben.

Veröffentlicht am 11.12.24 um 12:27 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die Polizei am Mittwoch meldete, wurde Brandbeschleuniger in einer Wohnung des Hauses gefunden. Verletzt worden war niemand. Der Schaden beläuft sich auf bis zu 100.000 Euro. Der Verdächtige kam in eine psychiatrische Klinik.