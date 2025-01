Mann und Kleinkind in Aschaffenburg erstochen

Großeinsatz am Hauptbahnhof

Bei einem Messerangriff in einem Park in Aschaffenburg sind zwei Menschen getötet worden. Im Zuge der Fahndung sperrte die Polizei den Hauptbahnhof. Auf der Bahnstrecke zwischen Würzburg und Frankfurt kam es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Messerangriff in Aschaffenburg: Feuerwehr und Rettungsdienst nahe dem Tatort am 22.01.2025

Messerangriff in Aschaffenburg: Feuerwehr und Rettungsdienst nahe dem Tatort am 22.01.2025 Bild © picture-alliance/dpa

Weil der Verdächtige versucht haben soll, über Bahngleise zu fliehen, wurde der Bahnverkehr in Aschaffenburg (Bayern) am Mittwoch vorübergehend eingestellt. Der Hauptbahnhof wurde für unbestimmte Zeit gesperrt.

Der Großeinsatz führte auf der Bahnstrecke zwischen Würzburg und Frankfurt zu Zugausfällen und Verspätungen. ICEs wurden deshalb auf dieser Strecke umgeleitet, was laut Bahn zu Verspätungen von etwa einer halben Stunde führte.

Regionalzüge wurden demnach zurückgehalten. Die Bahn warnte, dass kurzfristige Ausfälle und Verspätungen möglich seien.

Ein 28 Jahre alter Mann hatte am Mittwochmittag in Aschaffenburg eine Kindergartengruppe in einem Park angegriffen: Ein 41-Jähriger und ein zwei Jahre alter Junge starben .