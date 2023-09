Die Omegabrücke in Frankfurt-Griesheim wurde wegen Schäden gesperrt.

Die Omegabrücke in Frankfurt-Griesheim wurde wegen Schäden gesperrt. Bild © Stadt Frankfurt/Jan Hassenpflug

Messergebnisse haben "ernsthafte Zweifel" an der Standfestigkeit der Omegabrücke in Frankfurt ergeben. Die Brücke am Bahnhof Griesheim wurde gesperrt - das wird sich auch auf den S-Bahn-Verkehr auswirken.

Wegen massiver Schäden sind die Omegabrücke im Frankfurter Stadtteil Griesheim und eine darunter verlaufende Bahnstrecke gesperrt worden.

"Neue Messergebnisse haben ernsthafte Zweifel an der weiteren Standfestigkeit des Bauwerks ergeben", teilte die Stadt am Freitag mit. Zum Schutz von Menschenleben und Sachwerten sei "eine Sperrung unumgänglich".

Linien S1 und S2 betroffen

Unter der Brücken verkehren normalerweise die S-Bahnlinien S1 zwischen Wiesbaden und Rödermark (Offenbach) und S2 zwischen Niedernhausen (Rheingau-Taunus) und Dietzenbach (Offenbach). Zwischen Frankfurt-Hauptbahnhof und Frankfurt-Höchst muss nach Angaben der Deutschen Bahn nun mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.

Die Fahrgast-Information des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) zeigte am Freitagnachmittag teilweise ausfallende Bahnen und Umleitungen. Die Bahnhöfe Griesheim und Nied wurden demnach nicht angefahren.

Umleitung über Elektronstraße

Bereits seit Ende Juni durften wegen der aufgetretenen Schäden nur noch Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen die Omegabrücke befahren. Die Stadt leitete weitere Untersuchungen ein, die nun zur endgültigen Sperrung führten.

Die südlich der Bahnlinie gelegenen Teile Griesheims seien jetzt über die Elektronstraße zu erreichen, teilte die Stadt mit. Weitere Details würden folgen, sobald mehr Informationen vorlägen.

Beschädigte Bahnbrücke zum Teil wieder frei

Erst am Donnerstag waren Teile einer Bahnbrücke an der Mörfelder Landstraße in Frankfurt wieder für den Zugverkehr freigegeben worden. Das Bauwerk war Ende Juli von einem Lkw gerammt und schwer beschädigt worden. Mehrere Fernverkehrslinien konnten deshalb den Hauptbahnhof nicht anfahren.

