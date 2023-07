Mehrere Brände in Hanau-Großauheim

In der Nacht zum Montag hat im Hanauer Stadtteil Großauheim ein geparktes Auto gebrannt.

Zwei weitere Pkw wurden laut Polizei dadurch beschädigt. Wenig später brannten drei Mülltonnen. Die Polizei prüft nun, ob Brandstiftung als Ursache in Frage kommt. In der jüngeren Vergangenheit hatte es in Großauheim bereits mehrfach gebrannt.