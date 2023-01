Polizisten am Ufer des Teufelsees, dem Fundort der getöteten Ayleen.

Polizisten am Ufer des Teufelsees, dem Fundort der getöteten Ayleen. Bild © picture-alliance/dpa

Vor einem halben Jahr finden Ermittler ein getötetes Mädchen in der Wetterau. Jetzt steht fest: Der mutmaßliche Mörder von Ayleen muss sich vor Gericht verantworten. Die Tat soll sexuell motiviert gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft Gießen hat am Donnerstag Anklage gegen den Tatverdächtigen im Mordfall Ayleen erhoben. Dem 30-Jährigen aus Waldsolms (Lahn-Dill) wird vorgeworfen, die 14 Jahre Schülerin im Juli mit seinem Pkw in Gottenheim (Baden-Württemberg) abgeholt und nach Hessen in einen Wald bei Langgöns-Cleeberg (Gießen) gebracht zu haben. Dort soll er das Mädchen getötet haben.

Die Strafverfolgungsbehörden gehen aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse davon aus, dass die Tat sexuell motiviert war. Im Anschluss an das Tötungsdelikt soll der Angeschuldigte den Leichnam zum Teufelsee bei Echzell (Wetterau) gebracht haben.

Das Landgericht Gießen muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden, ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest. Bei einer Verurteilung geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch um eine mögliche Sicherungsverwahrung für den 30-Jährigen im Anschluss an die Haftstrafe.

Soko wertete mehr als 30.000 Chats aus

Die 14 Jahre alte Ayleen war am 21. Juli 2022 in Baden-Württemberg verschwunden, acht Tage später wurde sie tot aus dem Teufelsee geborgen. Im September hatte der Tatverdächtige zugegeben, das Mädchen getötet zu haben.

Blick auf den Teufelsee: Hier wurde Ayleen tot aus dem See geborgen. Bild © picture-alliance/dpa

Dem Geständnis des Mannes waren umfangreiche Ermittlungen der 30-köpfigen Soko "Lacus" und der Staatsanwaltschaft Gießen vorausgegangen. Insgesamt seien 122 Zeugen vernommen, mehr als 30.000 Chats ausgewertet und rechtsmedizinische und digitalforensische Untersuchungen durchgeführt worden. Dazu gehörten unter anderem Handy-, Funkzellen, GPS- sowie Geodatenanalysen.

So habe man feststellen können, dass sich Ayleen und der Angeschuldigte Ende April des vergangenen Jahres über den Messenger-Dienst Snapchat kennengelernt und eine Vielzahl von Nachrichten miteinander ausgetauscht hatten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Tatverdächtiger war vorbestraft

Der 30 Jahre alte mutmaßliche Mörder von Ayleen war bereits früher als Sexualstraftäter aufgefallen: Als Jugendlicher war er für zehn Jahre wegen eines versuchten Sexualdelikts in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen. Bis Anfang des Jahres war der Mann in einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Im Frühjahr soll er erneut ein Mädchen belästigt haben.