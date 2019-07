Im Prozess um den Mord an der 14-jährigen Susanna F. aus Mainz ist der Angeklagte Ali B. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Wiesbaden stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest - eine Entlassung nach Ende der Haftstrafe ist damit unwahrscheinlich.

Rund ein Jahr nach dem Tod der Schülerin Susanna F. aus Mainz ist am Mittwoch das Urteil gegen den Täter gefallen: Das Wiesbadener Landgericht verurteilte den Angeklagten, Ali B., zu lebenslanger Haft. Außerdem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest.

Entlassung nach 15 Jahren unwahrscheinlich

Sollte das Urteil rechtskräftig werden, müsste Ali B. mindestens 15 Jahre in Haft verbringen. Da die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, hielt sich das Gericht zudem die Möglichkeit einer anschließenden Sicherungsverwahrung vor. Damit ist es höchst unwahrscheinlich, dass Ali B. nach dem Verbüßen der lebenslänglichen Haftstrafe entlassen wird. Zusätzlich soll der Verurteilte je 50.000 Euro Schmerzensgeld an die Mutter und die Schwester der Getöteten zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 22-jährige Ali B. die Mainzer Schülerin im Mai 2018 zuerst vergewaltigt und anschließend ermordet hat. Das Urteil folgt damit den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf einen eigenen Strafantrag verzichtet und lediglich auf die "fehlende Sozialisierung" und den hohen Alkoholkonsum ihres Mandanten hingewiesen.

"Weder Schuldbewusstsein noch Reue"

Mit dem Urteil geht der knapp viermonatige Strafprozess am Landgericht Wiesbaden zu Ende. Bereits zu Beginn hatte Ali B. eingeräumt, Susanne F. getötet zu haben. Eine Vergewaltigung bestritt er allerdings. Mehrere Zeugen, darunter ein Mitangeklagter aus einem anderen Vergewaltigungsprozess, sowie ein Mithäftling belasteten Ali B. schwer.

Die zum Tatzeitpunkt 14-jährige Susanna F. war am 22. Mai 2018 abends nicht nach Hause zurückgekehrt. 14 Tage später wurde ihre Leiche in einem Erdloch neben einem Bahngleis in Wiesbaden-Erbenheim entdeckt. Durch einen Hinweis fällt der Verdacht zügig auf Ali B., der sich jedoch in der Zwischenzeit mit seiner Familie in sein Heimatland Irak abgesetzt hatte. Kurz darauf jedoch wurde er von den kurdischen Behörden im Nordirak an Deutschland ausgeliefert.

