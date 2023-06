Die Einsatzkräfte am Unfallort auf der Bundesstraße 42.

Die Einsatzkräfte am Unfallort auf der Bundesstraße 42. Bild © 5vision.news

Motorradunfall in Büttelborn

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 42 bei Büttelborn ist ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Offenbar hatte ihn der Fahrer eines Kleinlasters übersehen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 50 Jahre alte Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf der B42 in Richtung Büttelborn (Groß-Gerau) unterwegs, als er kurz nach 16 Uhr mit einem entgegenkommenden Kleinlaster zusammenstieß.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 43 Jahre alte Fahrer des Kastenwagens beim Abbiegen in einen Wirtschaftsweg den Motorradfahrer übersehen. Der 50-Jährige aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg starb noch an Unfallstelle.

Beide Unfallfahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten rund dreieinhalb Stunden teilweise gesperrt.