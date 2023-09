Mücken in Hessen werden aus Luft bekämpft

Nach starken Regenfällen in der Schweiz, am Bodensee und im Schwarzwald werden nun in Hessen wieder Helikopter unterwegs sein, um Larven von Stechmücken mit dem biologischen Wirkstoff Bti zu bekämpfen.

Auch in Baden-Württemberg wird der Helikopter unterwegs sein. In der Kommunalen Aktionsgemeinschaft Kabs werden derartige Einsätze abgestimmt. Die Larven der Stechmücken profitieren vom aktuell warmen Wetter.