Projekt startet im Oktober Nach Corona-Desaster: Gesundheitsämter bekommen einheitliche Software

Die Kommunikation per Brief und Fax in der Coronazeit sorgte für viel Spott. In Hessen sollen die Gesundheitsämter deswegen eine einheitliche Software bekommen. Aber nicht alle wollen sie haben.

Veröffentlicht am 28.09.24 um 07:59 Uhr









Gesundheitsämter sollen eine einheitliche Software bekommen. Bild © dpa

