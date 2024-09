Meteorologen erwarten ab Montagnachmittag vielerorts in Hessen einen abrupten Wetterwechsel. Zu rechnen ist mit heftigem Gewitter und Starkregen - auch Sturmböen sind möglich.

In den nächsten zwei Tagen kann es in Hessen vereinzelt zu Gewittern kommen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Hessen müssen sich ab Montagnachmittag auf einen plötzlichen Wetterumschwung einstellen. Dieser bringt auch wieder die Gefahr von lokalem Starkregen mit sich.

Grund ist ein Tief mit schwülwarmer Luft, das sich von Westen nähert, wie hr-Meteorologe Tim Staeger erläutert. "Dabei können auch wieder Keller und Unterführungen volllaufen, weil innerhalb von zwei Stunden bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können", sagt Staeger. Auch kleine Erdrutsche lägen im Bereich des Möglichen.

Wo diese teils heftigen Gewitter entstehen, lasse sich noch nicht näher eingrenzen. Diese könnten sehr spontan entstehen. Auch Sturmböen um die 80 Kilometer pro Stunde seien in den betroffenen Gebieten möglich. Ansonsten sei der Wind nur schwach unterwegs. "Manche Orte in Hessen kommen auch trocken durch den Tag", so Staeger.

In der zweiten Nachthälfte ist mit Entspannung zu rechnen. Dabei wird es zunehmend kühler. Während die Temperaturen am Montag noch bis zu 31 Grad erreichen, werden es am Dienstag nur noch bis zu 29 Grad. Der Tagesverlauf am Dienstag gleicht dem des Vortags - mit einem ähnlich hohen Risiko von Gewittern und Starkregen. Am Mittwoch rutscht die Höchsttemperatur weiter runter auf bis zu 27 Grad.

Auf die Gewitter folgt ein Tag Dauerregen

Das Gewitterrisiko nimmt am Mittwoch ab, stattdessen wird ein regnerischer Tag erwartet. "Es sieht nach flächig fallendem, andauernden Regen aus", erläutert der Meteorologe. "Auch wenn da in der Menge insgesamt viel Regen zusammen kommt, wird es nicht so problematisch."

Entsprechend fällt der Donnerstag mit bis zu 25 Grad erst einmal kühler aus. Während es anfangs noch regnet, wird es im Tagesverlauf zunehmend trockener.

Für die darauffolgenden Tage besteht laut Staeger die Chance, dass das wechselhafte Wetter und der Regen zunächst ein Ende haben. "Das ist aber sozusagen noch nicht ganz in trockenen Tüchern."