Nach Hackerangriff auf Frankfurter Fachhochschule - E-Mail- System wieder in Betrieb

An der University of Applied Sciences in Frankfurt ist nach dem schweren Hackerangriff vom 6. Juli nun auch das E-Mail- System wieder in Betrieb.

Veröffentlicht am 02.08.24 um 17:10 Uhr









Seit Freitag sei man wieder über die bekannten Adressen erreichbar, so die Hochschule. Damit seien alle Systeme für die externe Kommunikation wieder in Betrieb.