Mit einem gestohlenen Radlader ist ein Mann auf einer Bundesstraße bei Burgwald mehrfach in den Gegenverkehr gefahren. Nun wurde gegen den 28-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, er könnte vorsätzlich gehandelt haben.

Der am Vatertag verunglückte Radlader landete in einem Teich. Bild © Silvia Ritter

Nach der lebensgefährlichen Fahrt mit einem Radlader über eine Bundesstraße bei Burgwald (Waldeck-Frankenberg) sitzt ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Marburg wirft ihm versuchten Mord, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung vor, wie sie am Montag mitteilte.

Der Mann soll am Donnerstag zwischen den Ortsteilen Ernsthausen und Bottendorf mehrfach in den Gegenverkehr gefahren und dabei mit mehreren Autos zusammengestoßen sein. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt, drei Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest.

Ermittler: Tod anderer "billigend in Kauf genommen"

Am Freitag wurde der Mann der Haftrichterin am Amtsgericht Marburg vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Ein Video einer Augenzeugin zeigt, wie der Mann offenbar gezielt in den Gegenverkehr lenkte, sobald ihm ein Auto entgegenkam. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei der Beschuldigte verdächtig, den Tod der ihm entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer "billigend in Kauf genommen zu haben".

Laut Polizei hatte der Mann den Radlader zuvor vom Gelände einer Baufirma gestohlen. Schon vor der Fahrt auf der Bundesstraße soll er in Ernsthausen einen Baum umgefahren haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war er alkoholisiert unterwegs. Weitere Angaben zum Motiv machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht, die Ermittlungen dauern an.